Redmi 10 запаздывает для рынка Китая

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Тот редкий случай, когда глобальный вариант вышел раньше своего китайского визави

Xiaomi еще не выполнила собственный график премьер нынешнего года, а также еще не все линейки получили обновление. Если верить инсайдерам, то до конца года компания должна представить Xiaomi 12, усовершенствованную версию складного Xiaomi Mix Fold, а также может порадовать наиболее массовую аудиторию пользователей, которые выбирают бюджетники Xiaomi.

В последнем случае мы подразумеваем серию Redmi 10, с анонсом которой в Китае компания явно запаздывает. Напомним, что Redmi 9 был представлен в Поднебесной в июне прошлого года и вот уже больше двух месяцев на глобальном рынке продается Redmi 10. Один из китайских сетевых информаторов заявил о том, что Redmi 4G готов к выходу в Китае и прошел через «жернова» сертификации. Логично предположить, что речь идет о Redmi 10.

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Увы, но подробностей о технических характеристиках Redmi 10 нет. Удивительно и то, что, если эта модель прошла сертификацию, то следы ее пребывания обнаружили бы в базе данных регуляторных органов. Но этого не произошло.

Скорее всего, новинка будет минимально отличаться от своего глобального собрата. Но есть вероятность, что компания вновь проявит лояльность к фанатам на домашнем рынке и «досыпит» каких-то улучшений. А затем, возможно, эту же модель с минимальными отличиями представит за пределами Китая, например, под брендом POCO.

От китайского Redmi 10 ждем IPS-дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления до 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку на 22,5 Вт, порт USB Type-C, чипсет Helio G88, до 6 Гб оперативной памяти и до 128 Гб постоянной. Тыльная камера может предложить четыре датчика 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: mydrivers