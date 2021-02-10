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Redmi 13C 5G готовится к выходу на одном из самых популярных рынков – что ждать от новинки?

30.11.2023 136 0

Новый бюджетник

Компания Redmi 6 декабря представит в Индии свой новый смартфон – Redmi 13C 5G. Это будет первый гаджет серии с поддержкой 5G.

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По предварительной информации, 13C 5G получит IPS экран диагональю 6,74 дюйма с частотой обновления 90 Гц. "Сердцем" смартфона станет чипсет MediaTek Dimensity (В 4G версии установлена Hellio G85), а основная камера – 50 Мп.

Ожидается, что цена Redmi 13C 5G будет стартовать от 10 тысяч рупий (около 4 тысяч гривен). То есть получится достаточно бюджетный 5G-смартфон.

Redmi 13C 5G готовится к выходу на одном из самых популярных рынков – что ждать от новинки? – фото 1

Хоть конкретных деталей о характеристиках пока мало, но Redmi уже подогревает интерес анонсами. Придется конкурентам тоже активнее работать над доступным 5G.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 30.11.2023
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Redmi 13C 5G готовится к выходу на одном из самых популярных рынков – что ждать от новинки?