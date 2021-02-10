Redmi 13C 5G готовится к выходу на одном из самых популярных рынков – что ждать от новинки?

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Новый бюджетник

Компания Redmi 6 декабря представит в Индии свой новый смартфон – Redmi 13C 5G. Это будет первый гаджет серии с поддержкой 5G.

#ItsTimeTo5G !



Браза вашего для большого #GlobalDebut of #Redmi13C 5G что stands out with его unique design.



Улучшайте свой стиль с чрезвычайной.



Launching на 6th December 2023.



Get notified: https://t.co/c5vovxSQdk pic.twitter.com/pFdCt70VRp — Redmi India (@RedmiIndia) November 29, 2023

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По предварительной информации, 13C 5G получит IPS экран диагональю 6,74 дюйма с частотой обновления 90 Гц. "Сердцем" смартфона станет чипсет MediaTek Dimensity (В 4G версии установлена Hellio G85), а основная камера – 50 Мп.

Ожидается, что цена Redmi 13C 5G будет стартовать от 10 тысяч рупий (около 4 тысяч гривен). То есть получится достаточно бюджетный 5G-смартфон.

Хоть конкретных деталей о характеристиках пока мало, но Redmi уже подогревает интерес анонсами. Придется конкурентам тоже активнее работать над доступным 5G.