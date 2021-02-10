Redmi дала ответ, стоит ли ждать модель с Snapdragon 870 и LCD-экраном

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Не ждите в этом году флагман с LCD‑панелью и платформой Snapdragon 870

Буквально вчера пришло известие, что китайские флагманы и смартфоны среднего класса, которые выйдут во второй половине нынешнего года будут комплектоваться исключительно OLED-матрицами. Среди причин такого перехода на дисплеи с органическими светодиодами было названо исчерпание складских запасов и дефицит жидкокристаллических матриц.

В пользу того, что инсайдер знал, о чем говорил, говорит и информация от компании Xiaomi. Так, один из пользователей социальной сети Weibo задал вопрос менеджеру по новым продуктам компании Ван Танг Томасу, в котором поинтересовался, стоит ли им ждать смартфон компании на базе Snapdragon 870 с LCD-матрицей. На что топ-менеджер дал прямой ответ, что выпуск флагмана с ЖК-матрицей в этом году не входит в их планы.

Тем же, кто «страдает» от засилья устройств с OLED-панелями, он порекомендовал присмотреть себе что-то из уже выпущенных моделей. В частности, в качестве претендента на покупку он назвал Redmi K30S Ultra.

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Напомним, что ранее глава Redmi Лю Вейбинг устроил опрос на тему, какой тип дисплеев предпочитают фанаты компании. Оказалось, что большинство топят за AMOLED, тогда как ЖК-матрицы не так популярны у пользователей. Но все же было бы неплохо дать пользователям право выбора и выпускать устройства, предлагающие различные типы экранов.

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Источник: mydrivers