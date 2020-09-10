Глобальная версия MIUI 12 добралась до Pocophone F1

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Pocophone F1 начал получать MIUI 12

Пару лет назад Xiaomi захотелось примерять лавры производителя «убийцы флагманов» и на свет появился Pocophone F1, где флагманское железо отдавали практически за бесценок. Но без серьезных шероховатостей в характеристиках не обошлось и сам смартфон стал больше маркетинговой компанией «смотрите как мы можем».

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Задумка сработала, поэтому многие с нетерпением ждали продолжения. Оно случилось с приличным опозданием и принесло с собой налет разочарования из-за того, что Poco F2 Pro стала лишь репликой Redmi K30 Pro. Целый ряд поклонников приняли решение не расставаться с Pocophone F1. И для них приятная новость. Он начал получать обновление до MIUI 12.

Напомним, что в 2018 году смартфон вышел с MIUI 9 на основе Android Oreo, а позже он получил MIUI 10 и MIUI 11, а также компания не забыла обновить систему до Android 9 и Android 10. И вот теперь производитель начал распространять MIUI 12 для Pocophone F1. Номер сборки V12.0.1.0.QEJMIXM. Как указывает источники, это глобальный вариант прошивки и для России.

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Разворачиваться апдейт будет постепенно, охватывая все больше устройств и регионов. А еще он станет последним крупным обновлением для Pocophone F1 и Android 11 он не получит.

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Источник: gizmochina