Redmi Note 7 получает Android 10 и список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 в августе

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Одним из заметных смартфонов первой половины 2019 года в доступном сегменте стал Redmi Note 7. Аппарат получился хитовый и громко заявивший о своих амбициях на звание «лучшего среди недорогих». Вышел он с операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. И вот спустя 1,5 года после выхода смартфона, он подвергся серьезному обновлению — получил стабильную бета-версию Android 10.

Redmi Note 7

И речь идет о глобальной сборке, получившей номер V11.0.1.0.QFGMIXM. ﻿Весит прошивка 2 Гб и по-прежнему основана на MIUI 11. Для загрузки обновления может понадобиться авторизированная учетная запись Mi. С приходом обновления владельцы Redmi Note 7 получат все фишки Android 10, а также июльский патч безопасности. Сам апдейт начал распространяться «по воздуху», но для особо нетерпеливых есть вариант провести загрузку в ручном режиме, перейдя по этой ссылке.

Кандидаты на получение глобальной версии MIUI 12

Кроме того, пришла новость, что на август Xiaomi запланировала обновление 23 устройств до MIUI 12 и это глобальная сборка, которую первыми получат аппараты на территории Индонезии. Среди них: Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Pro, Xiaomi Mi 8 Lite, Poco F2 Pro (версия для рынка Европы уже вышла)﻿, Pocophone F1, Redmi Note 9/Note 9 Pro, Redmi Note 8/Note 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 9, Redmi 7/7A, Redmi 8/8A/8A Pro, Redmi 6/6A/6 Pro, Redmi S2. Правда, такую фишку как динамические обои получат только модели Xiaomi Mi 10 и Poco F2 Pro. Как скоро прошивка доберется до прочих регионов, точной информации нет.

Источники: xda developers, notebookcheck

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