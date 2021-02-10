Redmi Note 8 возвращается. Компания готовит обновленную версию

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Redmi Note 8 2021 должен предложить 120-герцовый дисплей и чип Helio G85?

В августе исполнится два года модели Redmi Note 8. Она предложила чип Snapdragon 665, аккумулятор емкостью 4000 мАч, и пять камер, одна из которых на 48 Мп входит в состав основного модуля. С оглядкой на то, что в этом году компания выпустила уже десятое поколение линейки Redmi Note 10, можно было предположить, что Redmi Note 8 будет навсегда и бесповоротно отправлен на покой. Но компания решила удивить.

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По информации сетевых источников, вскоре Xiaomi должна выпустить переизданную версию Redmi Note 8. Продавать ее будут на территории России, Европы и других странах. Главное отличие Redmi Note 8 2021 от смартфона 2019 года в аппаратной платформе и выбор ее может не всем понравиться. Новинка получит восьмиядерный чип Helio G85. Зачем компании понадобилось выпускать смартфон в новом исполнении, не очень понятно.

Среди прочих характеристик Redmi Note 8 2021 упоминается IPS-экран с частотой обновления 120 Гц, батарейка емкостью 4000 мАч, быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт, 4 Гб оперативки и 64/128 Гб постоянной памяти, а также операционная система Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Но усомниться в достоверности информации об установке экрана с повышенной герцовкой заставляет тот факт, что Helio G85 поддерживает работу дисплеев с частотой 60 Гц.

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Когда стоит ждать Redmi Note 8 2021 и сколько за нее могут запросить, информации нет.

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Источник: twitter