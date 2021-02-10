Redmi Watch 2 дебютирует в паре с Redmi Note 11

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А также рассказали о модификациях Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro

В этом году Xiaomi отметила свой первый юбилей — 10 лет. На фоне таких мастодонтов как Apple и Samsung это не большой срок, но достижений у китайской компании хватает. Она уверенно продвигается вверх в табеле рангов крупнейших смартфоностроителей, готовясь уверенно осесть на второй строчке с перспективой взойти на вершину.

Логично, что ради достижения намеченной цели, ей нужны новинки. Поэтому компания частит с анонсами и на 28 октября она назначила очередную осеннюю презентацию, на которой покажет Redmi Note 11. Будет и еще один дебютант — смарт-часы Redmi Watch 2. О предстоящем релизе умных часов известила сама компания публикацией тизера. На плакате также показан Redmi Watch 2, который предложит квадратной формы корпус. О характеристиках смарт-часов никакой информации нет.

В ожидании анонса инсайдеры также поделились информацией, что помимо Redmi Note 11 в рамках новой линейки представят Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. По данным информатора, оба смартфона выйдут в трех модификациях с 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти. Поговаривают, что Redmi Note 11 предложат в двух версиях с 6/128 Гб и 8/128 Гб.

Слухи говорят в пользу того, что Redmi Note 11 получит 120-герцовый экран, селфи-камеру на 13 Мп, 50 Мп датчик в качестве главного на тыльной стороне и чипсет Dimensity 810. Питать смартфон будет батарейка на 5000 мАч и предложат быструю зарядку на 33 Вт.

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Redmi Note 11 Pro могут укомплектовать процессором Dimensity 920, OLED‑дисплеем с частотой обновления 120 Гц, фронтальным модулем на 16 Мп и 108 Мп сенсором в качестве ключевого на задней панели. Аккумулятор и здесь будет на 5000 мАч, но мощность быстрой зарядки увеличат до 67 Вт. Ценник на Redmi Note 11 может стартовать с отметки $185, а у «прошки» — с $248.

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Источник: telegram