Рекламная компания OnePlus 8T объявлена открытой

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Вышел первый рекламный ролик и Amazon готовится к старту продаж

Несмотря на то, что OnePlus 8 был представлен в апреле нынешнего года, компания, следуя собственной традиции, спешит представить улучшенный его вариант. Если верить инсайдерским сведениям, то в этот раз нас ждет только дебют OnePlus 8T без Pro-версии, а состоится он 14 октября. Судя по всему, техно-шпионы в очередной раз могут подтвердить «чудеса» своей осведомленности. По крайней мере в том, что касается даты релиза новинки.

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Буквально вчера индийское подразделение китайской компании начало промо-кампанию по продвижению новинки и показала рекламный ролик, созданный с участием амбассадора OnePlus актера Роберта Дауни-мл. Это уже явный признак того, что до анонса рукой подать и разогрев фанатов компании стартовал.

Сама компания дату релиза еще не озвучила, но Amazon уже организовал опрос, в рамках которого у пользователей есть шанс выиграть бесплатно OnePlus 8T. Продлится он до 14 октября и очень похоже, что предсказание о презентации смартфона в этот день сбудется.

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Обращает на себя внимание то, что продавец и компания принялись за рекламу OnePlus 8T, а не OnePlus 8T Pro. А это вполне может означать что «прошка» не выйдет. Хотя, вопрос с выходом OnePlus 8T Pro по-прежнему открыт. Ведь по каким-то причинам компания на своем сайте разместила руководство этой модели.

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Источник: 91mobiles