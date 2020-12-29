Когда ждать Xiaomi Mi 11 Pro? Время выхода названо

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Есть вероятность, что Xiaomi Mi 11 Pro дебютирует во второй половине февраля

Xiaomi Mi 11 — интересный и внешне, и в техническом плане смартфон. Отличный экран QuadHD+, мощный чипсет, достаточно памяти, не ущербная батарейка, есть NFC и беспроводная зарядка на 50 Вт. Плюс еще обещан отличный звук. Но у флагмана не самые топовые камеры и отсутствует телевик. И это может его потопить. Хотя многое будет зависеть от того, кого конкуренты выставят против Xiaomi Mi 11.

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Возможно, такой маневр компания провернула не случайно и специально упростила камеры флагмана, чтобы в более выигрышном свете смотрелся Xiaomi Mi 11 Pro. «Прошку» вчера не представили и этот факт изрядно разочаровал. Похоже, что компания спешила застолбить за Xiaomi Mi 11 звание «первого с Snapdragon 888», но не успевала довести до ума Xiaomi Mi 11 Pro.

Тем временем инсайдеры сообщают, что Pro версию ждать стоит и ее выход перенесли на февраль следующего года. По слухам, анонс Xiaomi Mi 11 Pro состоится после Китайского нового года или Праздника Весны, который в следующем году будут отмечать 12 февраля.

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Среди отличий Pro-версии может быть более емкий аккумулятор и основная камера, состоящая из четырех датчиков. Кстати, ранее в сети мелькали рендеры Xiaomi Mi 11 Pro, указывающие на иное оформление тыльного модуля и наличие перископического сенсора.

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Источник: ithome