Samsung дразнит Galaxy Ring: ждите уже в этом году!

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В этом году Умное кольцо в тренде?

Вчера состоялось мероприятие Galaxy Unpacked, которое открыло нам много нового, в частности, была показана линейка Samsung Galaxy S24. Возможно, кое-кто не заметил, но в конце мероприятия компания также показала следующую обширную новинку – Galaxy Ring.

Умное кольцо – это еще один тренд этого года, мы уже видели похожее на CES 2024 – Amazfit Helio Ring из титанового сплава и множеством функций. А слухи о Galaxy Ring продолжались годами и вот, наконец, мы его увидели.

Это будет "мощное и доступное устройство для здоровья и хорошего самочувствия, которое изменит форму будущего здоровья так, как это может сделать только Samsung" – об этом объявил сотрудник отдела Samsung Research Мэтью Виггинс.

Конечно, Samsung только анонсировала нам об этом замечательном устройстве, но это означает, что Galaxy Ring от южнокорейской компании может быть представлен уже в этом году. Следующим большим событием станет второе мероприятие Galaxy Unpacked, которое может состояться в июле для сложных телефонов Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 и мы ожидаем появления этого устройства именно тогда.

Если вы не заметили, разумное кольцо появилось и в ролике о Samsung Health и если посмотреть на последнюю сцену, когда главные герои смотрят на небо с солнечным затмением, солнце олицетворяет новую инновацию от Samsung – Galaxy Ring.

Пока других сведений нет, но ожидается, что устройство будет отслеживать ряд показателей здоровья и предоставлять вам вибрации для уведомлений. Предполагают, что функционал будет похож на уже существующие Oura и Evie от других производителей, но с заметными фишками от Samsung.