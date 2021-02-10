Samsung Galaxy S20 FE 4G перевели на Snapdragon 865

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В Samsung Galaxy S20 FE 4G отказались от Exynos 990

Не так давно в сети появилась информация, что Samsung избавится от версии с Exynos 990 в Galaxy S20 FE и представит вариант на базе Snapdragon 865 без встроенного 5G-модема. Это позволит не только уменьшить ценник на смартфон, но и увеличить географию продаж. Если до недавнего времени информацию о таком маневре компании была лишь слухом, то теперь она официально подтверждена.

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На своем официальном сайте для Скандинавии южнокорейский гигант разместил страницу с новым Galaxy S20 FE 4G с индексом SM-G780G. Стоимость смартфона еще не названа и упоминается только одна модификация с 6/128 Гб памяти.

Характеристики Galaxy S20 FE 4G практически полностью соответствую 5G-модели. Он обладает 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек, батарейкой емкостью 4500 мАч с зарядкой на 15 Вт, фронтальной камерой на 32-мегапикселя и тремя датчиками на тыльной стороне 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Имеются стереодинамиками, защита IP68 и поддержка реверсивной зарядки.

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Источник: winfuture