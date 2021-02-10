Samsung Galaxy A32 4G - первый смартфон Galaxy A серии с частотой экрана в 90 Гц

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Samsung Galaxy A32 4G﻿ удивляет

Samsung A32 представлен в версии без 5G для стран в которых это не актуально. Интересно, что отсутствие 5G внесло некоторые новшества в модель. Смартфон стартовал в продаже на российском рынке, поэтому давайте разберемся.

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Отказ от 5G привел к смене процессора - его решили немного упростить. Вместо Dimensity 720 там установлен Helio G80. Похоже на лёгкий даунгрейд, но не спешите расстраиваться.

Приятной новостью будет то, что Samsung Galaxy A32 4G оснастили 6.4-дюймовым sAMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 90 Гц. Вот так, неожиданно, именно Samsung Galaxy А32 4G стал первым представителем линейки Galaxy A с повышенной частотой обновления экрана.

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Помимо этого, смартфон снабдили технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев, который работает довольно быстро. Память телефона может быть в двух вариантах - 4/64 Гб и 4/128 Гб, а также присутствует поддержка карт памяти. Камера тройная: 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Аккумулятор установили емкость 5000 мАч.

Топовая версия на 4/128 Гб стартовала в России по цене в 300 долларов.

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Источник: gizmochina.com﻿