Samsung Galaxy S10 Lite начал получать обновление до Android 11

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Android 11 начал прилетать на хитовые смартфоны Samsung Galaxy S10 Lite.

Мы уже с вами знаем, что после презентации своей флагманской линейки Galaxy S20 Samsung громко заявили, что их философия поддержки своей продукции кардинально поменяется. Во-первых, Samsung начнет обеспечивать более долгую поддержку, передвинув сроки с 2 до 3 лет, а, второе, и более важное обстоятельство – компания будет отправлять обновления гораздо быстрее, чем раньше. Пока что, совершенно внезапно, Samsung держит свое слово.

Согласно графику обновлений, опубликованному раннее Samsung, Android 11 должен отправиться на более старые флагманских устройства линейке Galaxy только в этом месяце.

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Однако компания решила порадовать владельцев Galaxy S10 Lite чуть пораньше – за пару дней до Рождества в Индии начался выпуск One UI 3.0. А сейчас это обновление начало долетать до еще большего количества пользователей.

Как и следовало ожидать, обновление добавит полный набор функций Android 11 в прошивку Galaxy S10 Lite. Последняя версия One UI была здорово оптимизирована программистами компании, благодаря чему интерфейс стал работать шустрее и плавнее. Этот релиз также включает в себя последний патч безопасности от декабря 2020 года.

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Интересно, что модель Lite из семейства S10 получила обновление перед основными смартфонами линейки. Новая прошивка весит чуть более 2 Гб, так что будьте готовы к долгой загрузке.

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Источник: it-blogger.net



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