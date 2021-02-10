Samsung Galaxy S21 FE появляется в TENAA: ключевые характеристики смартфона

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Не только США и Европа. Galaxy S21 FE будут продавать и в Китае

Самая сложная задача перед любой компанией — ожидания потребителей, то что они хотят увидеть в продукте, за который отдадут деньги. Samsung, как и любая другая компания, также пытается угадать и предложить то, что хотят пользователи. Одним из таких «угождающих» смартфонов стал Samsung Galaxy S20 FE, который осенью должен обрести преемника.

Несмотря на все опасения и не самые оптимистичные прогнозы, что Galaxy S21 FE отменен, смартфон все же должен выйти. Правда, компании пришлось отказаться от затеи выпускать одну версию с топовым процессором Snapdragon 888. Чтобы решить проблему с дефицитом чипов, было решено предложить модификацию с фирменным Exynos.

Похоже, что работы над Galaxy S21 FE завершены и его отправили получать необходимые сертификаты. Не так давно он был замечен на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC), а теперь он появился в базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA. Его сертификация в Китае говорит о том, что смартфон будет доступен не только в Европе и США, как предсказывалось ранее.

По данным регулятора, Samsung Galaxy S21 FE заключен в корпус с габаритами 155,7х74,5х7,9 мм, предлагает AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 4370 мАч (скорее всего, будет заявлено о батарейке на 4400/4500 мАч).

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Учитывая более ранние сведения, можно говорить о том, что смартфон предложит поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, NFC и Bluetooth 5.0, а также платформу Snapdragon 888. За пределами Китая и США его должны предлагать с Exynos 2100 или другим чипом в исполнении Samsung.

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Источник: myfixguide