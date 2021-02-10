Samsung Galaxy S22 FE окажется мощнее Galaxy S22?

293

Смартфону пророчат чип Dimensity 9000

Уже скоро мы сможем оценить, чего стоит в реальности Dimensity 9000. Завтра в Китае стартуют продажи Redmi K50 Pro с этим чипом на борту и вскоре за этим событием появятся обзоры, а также первые отзывы владельцев нового аппарата. На бумаге и предварительные результаты тестов указывают на то, что Dimensity 9000 вышел весьма достойным чипом, который по процессорной мощности не уступает, а, возможно, даже превосходит Snapdragon 8 Gen 1.

По слухам, в выпуске устройств с Dimensity 9000 заинтересована и Samsung. Пришло сообщение, что в этом году в рамках серии Galaxy A выйдет минимум один смартфон, обладающий новейшим 4-нанометровым чипом от MediaTek. Один из китайских информаторов так и вовсе считает, что Dimensity 9000 может лечь в основу Galaxy S22 FE.

Читать также: Samsung извинилась перед пользователями за замедление смартфонов ﻿

Интересно, что этот же источник указывает на то, что этот процессор предложат в Galaxy A53 Pro. Есть большие сомнения, что это предсказание сбудется. Не по рангу Galaxy A53 Pro предлагать такой мощный процессор, а вот Dimensity 9000 вполне сгодится для Galaxy S22 FE. Но его появление в фанатском флагмане также вызывает сомнения. Все же до сегодняшнего дня компания приберегала чипы от MediaTek только для доступных устройств, избегая их появления во флагманах. Неужели Dimensity 9000 настолько хорош, что компания установит его в знаковом для себя устройстве?

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: notebookcheck