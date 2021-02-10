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Samsung Galaxy S22 FE окажется мощнее Galaxy S22?

21.03.2022 293 2

Смартфону пророчат чип Dimensity 9000

Уже скоро мы сможем оценить, чего стоит в реальности Dimensity 9000. Завтра в Китае стартуют продажи Redmi K50 Pro с этим чипом на борту и вскоре за этим событием появятся обзоры, а также первые отзывы владельцев нового аппарата. На бумаге и предварительные результаты тестов указывают на то, что Dimensity 9000 вышел весьма достойным чипом, который по процессорной мощности не уступает, а, возможно, даже превосходит Snapdragon 8 Gen 1.

 

Samsung Galaxy S22 FE окажется мощнее Galaxy S22? – фото 1

 

По слухам, в выпуске устройств с Dimensity 9000 заинтересована и Samsung. Пришло сообщение, что в этом году в рамках серии Galaxy A выйдет минимум один смартфон, обладающий новейшим 4-нанометровым чипом от MediaTek. Один из китайских информаторов так и вовсе считает, что Dimensity 9000 может лечь в основу Galaxy S22 FE.

 

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Интересно, что этот же источник указывает на то, что этот процессор предложат в Galaxy A53 Pro. Есть большие сомнения, что это предсказание сбудется. Не по рангу Galaxy A53 Pro предлагать такой мощный процессор, а вот Dimensity 9000 вполне сгодится для Galaxy S22 FE. Но его появление в фанатском флагмане также вызывает сомнения. Все же до сегодняшнего дня компания приберегала чипы от MediaTek только для доступных устройств, избегая их появления во флагманах. Неужели Dimensity 9000 настолько хорош, что компания установит его в знаковом для себя устройстве?

 

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Источник: notebookcheck

Samsung Galaxy S22 FE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.03.2022

Комментарии

Den Snig 0
Логичное решение. Нынешние Дименсити на голову лучше любого шлакового Эксиноса. В том числе флагманского. А разница в цене колосальная. По этому МТК сейчас лидер по продажам мобильных процессоров в мире. Их Дименсити 8100 уже топ. 9000 еще лучше будет. Самсунгу просто не надо выдумывать велосипед. А закупать флагманские чипы у тайванцев.
21.03.2022 12:40
Vladislav D -1
что за бредятина, китайский проц ставить в технику флагманов Самсунг!
китайские процы же это фуфел, как и смартфоны китайские! да ексонус 2 летний лучше китайского кала этого!
это какой-то пипец, у рядах Самсунг забрались работники сраоми, и срут Самсунга прям в руки на глазах, а куда руководство то смотрит?
21.03.2022 12:12

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Samsung Galaxy S22 FE окажется мощнее Galaxy S22?