Samsung могут судить за отсутствие зарядки в комплекте со смартфонами

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В Бразилии зреет недовольство

Первыми подняли бунт пользователи iPhone, которые остались недовольны решением Apple удалить из комплекта поставки зарядное устройство. В Бразилии, например, волна критики привела к тому, что местный регулятор по защите прав потребителей оштрафовал компанию, а целый ряд пользователей отправились в суд за защитой своих прав и Фемида встала на их сторону.

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Теперь с судебным преследованием может столкнуться и Samsung. Напомним, что компания последовала примеру Apple и перестала класть в коробку со смартфонами зарядный адаптер. Samsung также пришлось выплатить штраф за удаление зарядки из комплекта поставки, который был наложен бразильским регулятором.

Но, похоже, что этого чиновникам и простым потребителям оказалось мало. По данным издания Sammobile, государство и обычные потребители могут инициировать судебные процессы против Samsung за то, что она продает мобильные устройства без зарядки. Аргументация будет аналогичной той, что использовали против Apple: «реклама, вводящая в заблуждение, продажа смартфонов без зарядного устройства и несправедливые условия для потребителей».

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Напомним, что у Samsung практика урезанного комплекта поставки началась с Galaxy S21, а в этом году эта мода докатилась и до устройств среднебюджетной линейки Galaxy A.

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Источник: sammobile