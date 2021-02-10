Samsung Galaxy S24 Ultra и S24 Plus появились на 360° рендерах и «обрасли» характеристиками

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Всё, что известно про S24 Ultra﻿ и Plus

Вслед за обычным Samsung Galaxy S24 в сети появились подробные рендеры Galaxy S24 Ultra и S24 Plus. Также о будущих смартфонах уже известно много данных, позволяющих вообразить полную картину.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Флагман линейки S24 стал еще более прямоугольным по сравнению с предшественником. Но корпус не напоминает кирпич – боковые грани ощутимо закруглены. Отрадно, что не подтвердились слухи о широких рамках дисплея – наоборот, они оказались едва ли не самыми узкими за всю историю.

Обладателей Galaxy S24 Ultra экран 6,8” LTPO AMOLED WQHD+. Этот и следующий сезон явно идут в тренде повышения яркости смартфонов – S24 Ultra получит 2200 нит. А вот аккумулятор не то чтобы впечатляет – 5000 мАч будут заряжаться с мощностью всего 45 Вт. Да, топовые бренды в отличие от китайцев, не спешат добавлять ультраскорость зарядки. Известно о максимальном объеме накопителя 2 ТБ.

Камеры шикарны, но кое-что в их комплектации огорчает. У смартфона будет основная камера на 200 МП с датчиком ISOCELL HP25X размером 1/1,3”, два телевика 50 Мп и 10 МП с оптическим зумом 5x и 3x соответственно, и широкоугольник 12 МП. Чего нет? Верно, зума 10x. Также известно, что Galaxy S24 Ultra станет совсем немного короче, легче, но шире аналога S24 – 162,3x79x8,7 мм, 233 г.

Samsung Galaxy S24 Plus

С внешностью Galaxy S24+ тайн еще меньше – его внешность повторяет более ранние рендеры меньшего S24. Такой же «клон iPhone» с плоскими гранями. Истоки обещают алюминиевую или титановую рамку.

Экран почти такой большой, как у Ultra – 6,7”. Размеры смартфона также стали аккуратнее – 158,5x75,9x7,75 мм. Батарея на 4900 мАч также будет заряжаться от 45 Вт.

В отличие от Ultra, который получит исключительно процессор Snapdragon 8 Gen 3, вторым вариантом для Galaxy S24+ станет Exynos 2400. Смартфоны выйдут в обычное время, через месяц после нового 2024 года, но говорят, что Samsung может перенести релиз на более раннее время в январе.﻿

Источники: Smartpix , Giznext