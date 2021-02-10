Samsung Galaxy S24 – все, что известно о будущих флагманах

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Собрали все истоки о Galaxy S24 и некоторые новые данные

Смартфоны Samsung Galaxy S24 ожидаются в начале 2024 года, но о них уже есть много инсайдерской информации. Собрали вместе все, что известно в настоящее время и несколько новых утечек.

Дисплей



Ни для кого не секрет, что Samsung производит OLED-матрицы для себя и для Apple iPhone, и это разные экраны. В семействе iPhone 15 почти гарантированно будут использованы самые новые и совершенные дисплеи из доступных уже сейчас, а линейка Samsung через несколько месяцев после них получит уже новую версию.



Samsung Galaxy S24 может получить экран, основанный на новой передовой технологии M13. От нового дисплея ожидают улучшение качества изображения и уменьшение толщины смартфона. Предварительно известно, что речь идет о дисплее QHD+ AMOLED LTPO для Galaxy S24 Ultra.



Конечно, впоследствии Apple также сможет использовать панель AMOLED 13 поколения от Samsung, но не раньше серии iPhone 16, которая должна выйти осенью 2024 года.



Больше памяти за ту же цену



Samsung Galaxy S24 должен получить 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопитель в конфигурации исходного уровня. Это означает рост количества "оперативки" на 4 ГБ. При этом S24 Ultra может получить до 16 ГБ памяти и хранилище данных на 1 ТБ.



Инсайдеры не считают, что увеличение оперативной памяти приведет к удорожанию смартфонов. По их словам, этому будет способствовать внедрение технологий, которые снизят себестоимость смартфонов. В частности, это касается того, какой процессор выберет компания.



Процессор



В июле стало известно о разработке чипа Samsung Exynos 2400, который может стать основой для Galaxy S24. Десятиядерный процессор потенциально сможет конкурировать с новым Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. На практике это означает более низкую цену, но чипы Exynos, как правило, уступают в производительности актуальным Snapdragon﻿.



Но в конце того же месяца стало известно об использовании Samsung Galaxy S24 + Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3﻿ – он «засветился» в Geekbench под номером SM-S926U и показал превосходную производительность.



Однако эта более ранняя информация противоречит более новым данным о 12 ГБ ОЗУ – тестовое устройство имело всего 8 ГБ.



Камера



Свежая информация касается камеры Samsung Galaxy S24 Ultra. Речь идет о телеобъективе с трехкратным оптическим зумом и матрицей 50 МП производства Sony. Обновление кажется масштабным по сравнению с относительно скромным телевизором x3 на 10 МП.



В июне стали известны другие подробные характеристики камер Samsung Galaxy S24. В частности, он может потерять камеру зума.



Аккумулятор и зарядка



Смартфоны Samsung очень консервативны в плане зарядки аккумуляторов. В то время, когда другие телефоны заряжаются мощностью более 100 Вт в считанные минуты, Samsung могут похвастаться только зарядкой 45 Вт. Похоже, это скоро изменится: Galaxy S24 Ultra ﻿ получит зарядку мощностью 65 Вт. Ничего особенного, но это большой шаг вперед – телефоны будут заряжаться 30-40 мин.



Аккумуляторы Galaxy S24 будут производить по новой технологии: ламинирование и укладка вместо традиционной намотки. Это приведет к увеличению плотности, удешевлению производства и повышению срока службы. Подобные батареи получат и iPhone 15.



Материалы корпуса



Предварительные данные свидетельствуют об использовании в Galaxy S24 Ultra рамки из титана. Модный тренд в этом году среди производителей смартфонов – замена пластика алюминием, сталью, керамикой и даже искусственным камнем. По слухам, новые iPhone также получат раму из титана.



До выхода серии Samsung Galaxy S24 остается примерно 5 месяцев, поэтому данные могут изменяться и непременно появятся новые.﻿

Источник: PhoneArena