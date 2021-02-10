Samsung готовит Galaxy M21 2021 Edition, за который ей должно быть стыдно

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Смены программной платформы уже достаточно, чтобы выпускать на рынок «новинку»

У Samsung достаточно большой модельный ряд с четко выстроенной иерархией. Линейка М позиционируется как бюджетная и ориентирована на противостояние с китайскими брендами. Получается это у компании с разной степенью успешности и, пожалуй, только агрессивный ценник позволит Galaxy M21 2021 Edition стать популярным.

С легкой руки сетевого информатора Ишана Агарвала в сеть попали характеристики Samsung Galaxy M21 2021 Edition, которые говорят о том, что компания попросту перевыпустит Galaxy M21 и все изменения сведутся только к смене софта.

Предшественник дебютировал с Android 10 на борту и сейчас находится в ожидания обновления до новой итерации зеленого робота. Galaxy M21 2021 Edition из «коробки» уже получит Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Все прочие характеристики должны дублировать те, что предлагает Galaxy M21. Смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+, процессор Exynos 9611, до 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб.

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К числу преимуществ Galaxy M21 2021 Edition можно будет причислить аккумулятор емкостью 6000 мАч, но зарядка мощностью всего 15 Вт. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп и на тыльной стороне предложат систему из трех датчиков изображения 48 Мп + 8 Мп (ширик) + 5 Мп (датчик глубины). Учитывая отсутствие каких-то изменений по части железа, за Galaxy M21 2021 Edition вполне могут запросить столько же, сколько и за предшественника — $175. Но разумнее будет все же ценник сделать ниже.

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Источник: 91mobiles