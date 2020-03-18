Премьера Samsung Galaxy M21: долгоживущий смартфон с AMOLED-экраном и тройной камерой

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Производитель смартфонов познается в том, какие бюджетники он умеет создавать. Важно увидеть, что готов предложить смартфоностроитель в устройстве с ценником посильным простым трудящимся. Samsung была в числе тех, кто предлагал откровенный хлам в доступных моделях и просила за них непомерно много.



Но в случае с серией Galaxy M компания попыталась предложить оптимальный баланс характеристики/цена. Встречаем новинку Galaxy M21 и рассказываем, что такое современный бюджетный смартфон от Samsung. Позиционируется он как продукт для «технически подкованной молодежи». Новинке выдали емкий аккумулятор на 6000 мАч и тройную основную камеру.



Смартфон укомплектовали Infinity-U Super AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ (2340х1080 точек), фирменным чипом Exynos 9611, 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Поставляется он с портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, селфи-модулем на 20 Мп, тройной основной камерой 48 Мп + 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.2) и зарядным блоком на 15 Вт.



Предложили сканер отпечатков пальцев, поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, Dolby Atmos и карт microSD до 512 Гб. Продажи Galaxy M21 в Индии стартуют 23 марта по цене $175 за версию 4/64 Гб. Ценник на модификацию с 128 Гб флеш-памяти не объявлен.



Источник: fonearena



