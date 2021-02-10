Samsung хочет перевести смартфоны на Fuchsia. Прощай, Android?

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Если это и произойдет, то очень нескоро

Еще в мае по сети разнеслась новость, что в будущем Samsung может перевести свои устройства на операционную сиcтему Google Fuchsia. Но тогда не было ясно, о каких гаджетах идет речь и будут ли среди них смартфоны. И вот теперь сразу два источника заявили о том, что Samsung готова попрощаться с Android и перейти на Fuchsia.

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Информацией об этом поделился аналитик Дохен Ким, но он уточнил, что это не произойдет в один момент и в скором времени. Такой переход займет несколько лет и когда это случится неизвестно. Серьезно отнестись к этой информации заставил тот факт, что ее подтвердил известный информатор Ice Universe.

Известно, что Google работает над Fuchsia минимум с 2016 года, но только в мае нынешнего года вышло первое устройство под ее управлением — смарт-дисплей Nest Hub. Ожидается, что Fuchsia станет универсальной операционной системой, которую можно будет устанавливать на широком спектре устройств и Интернете вещей. Построена она на микроядре Zircon и это должно хорошо сказаться на производительности и энергоэффективности гаджетов.

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Источник: phonearena