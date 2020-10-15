Теперь официально: OnePlus подтвердили разработку своих часов

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Фанатам OnePlus пора открывать шампанское, ведь скоро компания представит свои первые умные часы.

Вчера OnePlus провели долгожданную презентацию своего нового флагмана OnePlus 8T. Кроме смартфона, компания также должна была, по слухам, показать свои первые часы - OnePlus Watch – но этого так и не произошло.

Интересно, что сами часы были сертифицированы в бюро IMDA еще в августе, а в прошлом месяце новая утечка показала, что смарт-часы будут иметь круглый циферблат. И хоть часы не были показаны, OnePlus подтвердили, что смарт-часы существуют в природе, и их разработка идет полным ходом.

В Twitter индийского подразделения OnePlus вчера был выложен пост, в котором компания вспоминает, что часы разрабатываются еще аж с 2015 года. В описании к посту компания добавила надпись: «В экосистему OnePlus добавится еще больше продуктов. Это просто вопрос времени». В ней легко можно увидеть намек на дальнейшую разработку часов компании.

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Естественно, до сих пор нет никакой точной информации о том, когда ожидать появление смарт-часов от OnePlus. По слухам, они должны выйти до конца года. Скорее всего, OnePlus представит их вместе со следующим флагманским устройством, то есть с OnePlus 9 или OnePlus 9 Pro. Но пока это домыслы. Ждем новостей от самой компании.

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Источник: Twitter



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