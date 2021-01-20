Провал Exynos 2100! Galaxy S21 Ultra протестировали в играх

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Exynos 2100 с треском проигрывает по игровой производительности Snapdragon 888

Samsung Galaxy S21 Ultra могуч, в синтетических тестах он выдает достойные результаты и с запуском приложений справляется на ура. Архитектура Exynos 2100 ровно такая, что и у главного конкурента Snapdragon 888, мощное ядро Cortex-X1, три ядра чуть слабее и квартет обычных ядер. Характеристики говорят о том, что это флагманский чипсет без каких-либо ограничений и скидок, и вроде бы у корейцев наконец-то получилось что-то путное. Но в реальности не все так радужно — Snapdragon 888 таки нагнул корейца.

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В частности, речь идет об игровых тестах и скорости работы Galaxy S21 Ultra в современных, насыщенных сложной графикой и спецэффектами играх. Увы, результаты теста GameBench показали, что Exynos 2100 отнюдь не оптимальная платформа для мобильного гейминга, в играх он выглядит слабее топового решения от Qualcomm и графической мощи чипсету не хватает. Тестировали Galaxy S21 Ultra в игре Shadowgun Legends и «пытка» тяжелым приложением длилась чуть больше 38 минут. Сам тест пришлось провести в два этапа из-за вылета бенчмарка, который плохо знаком с Exynos 2100 и не смог с первой попытки корректно отработать.

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На старте смартфон держался бодрячком, но всего через одну минуту случилась первая серьезная просадка до 30fps. «Выдохнув» и «взбодрившись» чип начал уверенно идти в игре, выдавая стабильные 50fps. Благоденствие продлилось до восьмой минуты, когда чип резко сбросил обороты. Где-то с 9 минуты процессор пришел в себя и вновь начал «молотить» игру, но fps нестабилен, ощущается, как тяжело ему дается игра и в определенный момент частота кадров опускалась до 30fps.

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Во втором раунде просадки начали ощущаться с третьей минуты. Все попытки удержать стабильные 50fps оказались безрезультатными. Просадки достигают 40fps, а в некоторых моментах и вовсе наблюдается падение до 27fps. Игра подлагивает, есть фризы и играть становится крайне некомфортно. Создается ощущение, что ты играешь не на флагманском устройстве, а на каком-то бюджетнике, который из всех сил пытается казаться лучше, но «силенок» не хватает. Чип часто включает тротттлинг из-за перегрева, что снижает частоту кадров в играх во время длительных игровых сеансов.

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В затяжных баталиях Galaxy S20 Ultra не может предложить стабильную работу, в своей лучшей форме выдает максимальные 50fps и держит стабильную частоту кадров 82% на старте игрового процесса. Для сравнения Snapdragon 888 выдает 60fps и стабильность fps составляет около 90%.

Увы, в плане игровой производительности все печально. Exynos 2100 не тащит тяжелые игры и далеко не топ. Будет преувеличением сказать, что в играх Galaxy S2 Ultra дно, но смартфон с ценником $1200 должен летать и быть всеяден к ресурсоемким приложениям. Возможно, он хорош в других вещах, но по части игровой производительности он показывает себя не с лучшей стороны на фоне того же топового решения от Qualcomm.

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