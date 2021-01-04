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Samsung подтвердили дату презентации линейки Samsung Galaxy S21

04.01.2021 924 1

Теперь мы знаем точно, когда Samsung покажут свои новые флагманы Samsung Galaxy S21.

 

Официально: Samsung проведут свою крупную презентацию 14 января, в рамках которой будут показаны смартфоны последней линейки флагманских смартфонов Galaxy: Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra.

 

Компания подтвердила эту дату с помощью рассылки приглашения на мероприятие Galaxy Unpacked 2021. Также компания выложила короткое рекламное видео, где, помимо официального слогана, вновь фигурирует 14 января. Мероприятие начнется в 19:00 по Московскому времени.

 

Samsung Unpacked

 

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Короткое видео показывает размытый черный объект, как бы плавающий внутри куба из матового стекла. На объекте присутствуют три выемки на одной из его сторон. Основываясь на предыдущих слухах, это может намекать на новый дизайн основной камеры новых моделей смартфонов, который будет как бы совмещен с задником устройств.

 

Samsung Galaxy S21 Unpacked

 

Ожидается, что на мероприятии компания анонсирует три новых смартфона, которые станут преемниками прошлогоднего модельного ряда Galaxy S20: очень похожие Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus, которые будут отличаться только размерами, и более премиальную модель S21 Ultra, которая будет предлагать еще лучшие технические характеристики и камеры. Также, по слухам, в Galaxy S21 Ultra Samsung добавит поддержку стилуса S-Pen, а экран будет иметь заметные закругления по сравнению с младшими моделями.

 

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Возможно, в рамках презентации компания покажет и другую периферию. Об этом мы узнаем совсем скоро.

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Samsung Galaxy S21

 

Источник: Engadget


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Samsung Samsung Galaxy S21 Samsung Unpacked 2021
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 04.01.2021

Комментарии

Tariel Djeentaev 0
каждый год одно и тоже, опять какашку представят
04.01.2021 12:25

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Samsung подтвердили дату презентации линейки Samsung Galaxy S21