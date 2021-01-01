Samsung Galaxy S21 с Exynos 2100 будет мощным и выносливым

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Новый чип Exynos 2100 выведет на новый уровень производительность и автономность Samsung Galaxy S21

Несмотря на то, что коронавирус никуда не отступил и продолжает «раскачивать» планету, «печатный станок» по производству смартфонов останавливаться не будет. Парад премьер новинок начнется с января и, если инсайдеры правы, то 14 января новостные ленты будут пестрить новостями об анонсе флагманской серии Samsung Galaxy S21.

Обычно перед релизом флагманов южнокорейского гиганта раздаются стенания ряда поклонников, что увы, компания в очередной раз не откажется от практики выпуска двух версий устройств, где одна из них базируется на фирменном чипе Exynos. Не исключение и год нынешний, но первые результаты тестов выглядят оптимистично, указывая на то, что по производительности Exynos 2100 не уступает Snapdragon 888.

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Переход на 5-нанометровый техпроцесс также положительно скажется на автономности новинок. Анонимный источник утверждает, что Galaxy S21 на базе Exynos 2100 будет на 25-35% выносливее Galaxy S20 с Exynos 990. Тогда как в случае с версией на базе Snapdragon 888 прирост автономности работы в сравнении с Snapdragon 865 составит 15%.

Если предсказания сбудутся, то по итогам тестов и опыта эксплуатации Galaxy S21 пользователи должны будут сделать вывод, что в плане производительности смартфон на базе Exynos 2100 не уступает своему собрату с Snapdragon 888, но при этом по автономности он может незначительно превосходить его. А вот как будут на самом деле обстоять дела, мы узнаем, скорее всего, уже в феврале, когда новинки появятся в продаже.

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Источник: gizchina