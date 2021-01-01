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Samsung Galaxy S21 с Exynos 2100 будет мощным и выносливым

01.01.2021 842 0

Новый чип Exynos 2100 выведет на новый уровень производительность и автономность Samsung Galaxy S21

Несмотря на то, что коронавирус никуда не отступил и продолжает «раскачивать» планету, «печатный станок» по производству смартфонов останавливаться не будет. Парад премьер новинок начнется с января и, если инсайдеры правы, то 14 января новостные ленты будут пестрить новостями об анонсе флагманской серии Samsung Galaxy S21.

 

Samsung Galaxy S21 с Exynos 2100 будет мощным и выносливым – фото 1

 

Обычно перед релизом флагманов южнокорейского гиганта раздаются стенания ряда поклонников, что увы, компания в очередной раз не откажется от практики выпуска двух версий устройств, где одна из них базируется на фирменном чипе Exynos. Не исключение и год нынешний, но первые результаты тестов выглядят оптимистично, указывая на то, что по производительности Exynos 2100 не уступает Snapdragon 888.

 

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Переход на 5-нанометровый техпроцесс также положительно скажется на автономности новинок. Анонимный источник утверждает, что Galaxy S21 на базе Exynos 2100 будет на 25-35% выносливее Galaxy S20 с Exynos 990. Тогда как в случае с версией на базе Snapdragon 888 прирост автономности работы в сравнении с Snapdragon 865 составит 15%.

 

Samsung Galaxy S21 с Exynos 2100 будет мощным и выносливым – фото 2

 

Если предсказания сбудутся, то по итогам тестов и опыта эксплуатации Galaxy S21 пользователи должны будут сделать вывод, что в плане производительности смартфон на базе Exynos 2100 не уступает своему собрату с Snapdragon 888, но при этом по автономности он может незначительно превосходить его. А вот как будут на самом деле обстоять дела, мы узнаем, скорее всего, уже в феврале, когда новинки появятся в продаже.

 

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Источник: gizchina

Samsung Galaxy S21 Exynos 2100
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.01.2021

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Samsung Galaxy S21 с Exynos 2100 будет мощным и выносливым