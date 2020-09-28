Samsung рассказала, как будут эволюционировать камеры в смартфонах

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Samsung о камерах: маленькие и большие пиксели, сенсоры на 500 Мп и 8К-видео при 60 кадрах в секунду

Производители сделали все, чтобы поднять значимость встроенных камер в смартфонах для пользователей. Они сделали их модной и трендовой игрушкой, а также полем для состязаний друг с другом. Последние пару лет мы с вами свидетели бурной эволюции мобильных камер и все активнее на рынке двигают камерофоны.

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Одно из направлений — наращивание мегапикселей. И тут преуспела Samsung, которая уже имеет в своем портфолио три датчика разрешением 108 Мп. Несмотря на скепсис специалистов и спорность этого вектора развития, Samsung продолжит и дальше создавать сенсоры с большим разрешением, где основу составят пиксели небольшого размера. Правда, компания также намерена параллельно заняться созданием крупных матриц с большими пикселями. Эти два подхода кардинально разняться, но Samsung хочет извлечь максимум выгоды, работая в обоих направлениях.

Обо всем этом в своем интервью рассказал глава маркетингового отдела компании Джинхен Квон. При этом он заявил, что нет единого мнения, что важнее количество мегапикселей или их размер. Так, датчики с большими мегапикселями обладают такими преимуществами как поддержка технологии Dual Pixel и возможность быстрой автофокусировки. При этом он заявил, что разрешающая способность человеческого глаза составляет 500 Мп и достижение этого результата — цель не только для южнокорейской компании, но и индустрии в целом.

В числе перспективных путей развития мобильных камер, Джинхен Квон назвал увеличение разрешающей способности записи видео. Сенсоры, позволяющие снимать в формате 8К существуют с 2018 года, но до сегодняшнего дня эта фича привилегия немногих флагманов. Сложность заключается в том, что одного модуля здесь недостаточно. Нужен комплексный подход, где важное место отводится процессорам, кодекам для кодирования видео и специальным алгоритмам обработки. В перспективе Samsung хочет научить камеры снимать 8К-видео на скорости 60fps, а 4К — 240fps.

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Была затронута и тема подкэранных камер. Топ-менеджер компании заявил, что пользователям придется запастись терпением. По его словам, на данный момент есть целый ряд проблем, которые не позволяют быстро предложить это решение в коммерческих устройствах. В числе ключевых недостатков технологии он назвал искажение цветов, дифракции света и недостаточную прозрачность экрана.

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Источник: androidauthority