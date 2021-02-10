Samsung вернет паровые камеры в смартфоны

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Samsung вновь начнет предлагать жидкостное охлаждение в мобильниках в 2022 году

Одним из популярных технических решений в современных топовых смартфонах является использование системы водяного охлаждения. Первым устройством, предложившим это решение, стал NEC Medias X в 2013 году, через два года его реализовали в Lumia 950 и 950 XL 2015, а через год к ним присоединился Samsung Galaxy S7.

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Паровую камеру получили Galaxy Note 9 и Galaxy S10+, но по каким-то причинам Samsung отказалась от ее установки в других флагманах. Так, далеко не все модели серий Galaxy S20 и Galaxy Note 20 получили водяное охлаждение, а в линейке Galaxy S21 и вовсе отказались от него.

По информации аналитиков Digitimes, Samsung может вернуться к практике установки паровой камеры. Вероятнее всего, в качестве поставщиков выступят компании из Тайваня, известные своими эффективными и качественными решениями. А смартфоны Samsung с новыми испарительными камерами выйдут в 2022 году.

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Возврат в системе жидкостного охлаждения мог быть продиктован необходимостью эффективно рассеивать тепло, генерируемое 5G-процессорами. Производительность чипов растет и нужно обеспечить отвод тепла. Аналитики прогнозируют рост спроса на паровые камеры, но это достаточно дорогие решения, которые к тому же требуют дополнительное пространство внутри. Поэтому производители продолжат предлагать жидкостное охлаждение, прежде всего, во флагманах, которые не будут отличаться тонкостью стана.

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Источник: androidauthority