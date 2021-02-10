Samsung XR – фото и характеристики прототипа гарнитуры расширенной реальности

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Samsung XR будет стоить $1000-$2000 – гораздо дешевле Apple Vision Pro за $3500

У Samsung уже был опыт в сфере устройств виртуальной реальности – Samsung Gear VR когда-то считалась одной из лучших мобильных гарнитур. Компания официально объявила, что работает над гарнитурой Samsung XR на мероприятии Unpacked в феврале 2023 года. Теперь фотографии и некоторые характеристики прототипа устройства попасть в интернет.



Китайский сайт Vrtuoluo опубликовал спецификации и изображения раннего образца Samsung XR, но вскоре удалил новость – однако ее содержание осталось в вебархиве.



Гарнитура имеет 4 камеры слежения, которые можно увидеть по углам. Устройство оснащено двойными RGB-камерами для цветопередачи и датчиком глубины для отслеживания окружающей среды и рук. Samsung XR не имеет контроллеров отслеживания – гарнитура полагается на отслеживание рук и глаз, подобно Apple Vision Pro.



Сообщается о микродисплеях OLED с многослойной компоновкой. Плохой новостью кажется использование процессора Exynos 2200 – в смартфонах он был раскритикован за высокое энергопотребление и нагрев. Официально известно, что Samsung XR будет работать на Android.



Источники из Южной Кореи говорят, что выпуск гарнитуры был отложен до середины 2024 года – Samsung хочет просмотреть продукт, чтобы лучше конкурировать с Apple Vision Pro. Ожидаемая цена устройства находится в диапазоне $1000-$2000 – гораздо лучше, чем Apple Vision Pro за $3500.﻿

Источник: Android Authority