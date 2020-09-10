Красиво жить не запретишь: за смартфоном с ценником $3300 выстроилась очередь

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Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition пользуется повышенным спросом

Десять дней назад Samsung провела вторую часть мероприятия Unpacked 2020, которая целиком была посвящена Galaxy Z Fold 2. «Обычную» модификацию оценили почти в $1999, но для модников и поклонников всего эксклюзивного предложили версию, созданную в коллаборации с известным дизайнером Томом Брауном. За версию «дорого-богато» запросили $3300.

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Такой высокий ценник отнюдь не смутил пользователей и уже 230 тысяч человек в Южной Корее зарегистрировались для покупки лимитированной и дизайнерской версии складного смартфона. Напомним, что помимо собственно самого смартфона, окрашенного в цвет бренда Thom Browne, пользователь получает целый комплект, куда входят смарт-часы Galaxy Watch 3, гарнитура Galaxy Buds Live и эксклюзивные чехлы.

Проблема в том, что на всех Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition может не хватить. Компания не была готова к такому ажиотажу и планировала произвести всего 5 тысяч единиц лимитированной версии, из которых только 1 тысяча была предназначена для рынка Южной Кореи. Это означает, что 25 сентября, когда и стартуют продажи Thom Browne Edition, только первые счастливцы смогут урвать новинку.

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Интересно, что всего Samsung планировала выпустить полмиллиона Galaxy Z Fold 2 до конца года. Но с оглядкой на ажиотаж вокруг лимитированной версии, компании предстоит пересмотреть этот план. Есть вероятность, что Samsung замахнется на выпуск 800 тысяч складных мобильников.

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Источник: sammobile