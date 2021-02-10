Сдал iPhone в ремонт? Получили iPhone XR в аренду на время ремонта

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Любая техника ломается. В том числе и iPhone. Приходится нести его в ремонт. Мастер посмотрел и вынес вердикт, что нужно оставить аппарат на диагностику и последующий ремонт. Обещанный день или два дня ремонта рискуют превратиться в неделю ожидания. И все это время пользователь вынужден мириться с отсутствием мобильного средства связи или доставать из закромов (если они, конечно, есть) старенький мобильник.

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Apple же решила избавить пользователя от забот в этом вопросе и авторизированные центры компании начнут выдавать клиентам iPhone XR в качестве средства связи на период выполнения ремонтных работ. Такая инициатива вступит в силу с 4 ноября и будет актуальная для рынка США, а также других регионов. Перечень всех стран, где эта услуга будет действовать, еще не опубликован.

После того как пользователь получит извещение, что его аппарат вернули в строй, у него будет две недели, чтобы забрать его, оплатить ремонт и вернуть арендуемый iPhone, удалив с него всю персональную информацию и установленный контент. При наличии уважительной причины, срок для получения отремонтированного смартфона, могут продлить на 5 дней. Для этого необходимо будет подать прошение компании.

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Источник: macrumors