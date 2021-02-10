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Серия Magic 6 и Magic V2 RSR Porsche Design дебютируют 25 февраля на MWC – официально!

29.01.2024 85 0

Одни из самых ожидаемых устройств...

Сегодня китайская компания Honor подтвердила, что серия Magic 6 и Magic V2 RSR Porsche Design дебютируют на международном уровне 25 февраля. Напомним, ранее в этом месяце смартфоны были выпущены в Китае.

 

Honor

 

Обе серии будут представлены во время мероприятия, которое состоится на выставке Mobile World Congress (MWC) 2024. Во время мероприятия Honor представит Magic 6, Magic 6 Pro, Magic V2 и Magic V2 RSR Porsche Design.

 

Пока цены не объявлены, но Magic 6 можно приобрести в Китае за эквивалент 620 долларов США, тогда как Magic 6 Pro стоит 800 долларов США. С другой стороны, складывающийся Magic V2 RSR Porsche Design продается в Китае по цене около 2250 долларов. Следует ожидать несколько более высокую стоимость.

 

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 29.01.2024
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Серия Magic 6 и Magic V2 RSR Porsche Design дебютируют 25 февраля на MWC – официально!