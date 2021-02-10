Серия Redmi 10 уже скоро должна дебютировать

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Уверяют, что семейство Redmi 10 не за горами в дизайне от Redmi Note 10 с Android 11 и FullHD+ экранами

Просто Redmi — это линейка наиболее доступных смартфонов в портфолио Xiaomi. В прошлом году она пополнилась серией Redmi 9, которая включала в себя пять моделей. Как сложится в этом году, неизвестно. Но ресурс 91mobiles с заявкой на эксклюзивность информации утверждает, что уже скоро в Индии пройдет премьера серии Redmi 10.

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По словам источника, дизайн новинки позаимствуют у Redmi Note 10, но начинка, естественно, будет попроще. Семейству Redmi 10 приписывают дисплеи разрешением FullHD+, а также фирменную оболочку MIUI на базе Android 11. Уже и ориентир по цене дан — $134. Но это для рынка Индии и не очень понятно, какая же модель может получить такой ценник. На данном этапе информация достаточно расплывчатая, мало конкретики и совсем непонятно, сколько моделей компания намерена показать в рамках серии Redmi 10.

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Сейчас же Redmi готовится показать игровой смартфон на базе Dimensity 1200. Производитель официально сообщил, что премьера состоится в апреле. Ему удается скрывать в тайне новинку и до сегодняшнего дня нет понимания, как будет выглядеть смартфон, что с начинкой и неймингом. Есть лишь вероятность, что предложат технологию быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

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Источник: 91mobiles