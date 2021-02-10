Серия Redmi Note 10 получит продвинутый макродатчик

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Redmi Note 10 удостоится Super-Macro сенсора на 5 Мп

По итогам прошлого года Redmi Note 9 Pro вошел в топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире, но уже скоро он сложит свои полномочия другому потенциальному хиту продаж — Redmi Note 10 Pro. Смартфон должны показать 4 марта и вместе с ним дебютируют Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro Max. Оставшиеся дни до релиза компания использует для того, чтобы интриговать и привлекать внимание.

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Очередной повод обратить внимание на серию Redmi Note 10 — камера. И в этот раз компания решила рассказать о том, какой макродатчик предложат в серии. Так, глава подразделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором напомнил, что Redmi Note 9 Pro Max обладал сенсором для макросъемки на 5 Мп. А вот семейство Redmi Note 10 станет первым, кто предложит объектив на 5 Мп Super-Macro. Обещано, что это позволит «подойти» к объекту вдвое ближе, чем позволяют традиционные макродатчики.

Будут ли все представители серии Redmi Note 10 обладать Super-Macro датчиком, точной информации нет. Напомним, что ожидается, что все три модели новой линейки получат четверные камеры с разным основным сенсором. Так, Redmi Note 10 получит датчик на 48 Мп, у «прошки» он должен быть на 64 Мп и у Max-версии — 108 Мп.

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Источник: androidauthority