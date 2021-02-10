Ситуация с нехваткой чипов улучшится скоро, но только в бюджетном сегменте

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Проблем с чипами, созданным по зрелым техпроцессам не должно быть

На данный момент рынок электроники живет в условиях дефицита, нет в достатке чипов, и эксперты строят прогнозы, что до конца года ситуация не улучшится. Уровень проблемы заметен по тому, как производители смартфонов начали покупать «старые» компоненты, и мы видим, как та же Xiaomi активно ставит чип Snapdragon 732G в своих смартфонах.

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Тем не менее, первые признаки стабилизации ситуации имеются. Так, в своем выступлении на мероприятии China Development Forum глава Qualcomm Стив Молленкопф заявил о том, что участники рынка могут оперативнее реагировать на существующий спрос в тех случаях, когда речь идет о продукции, созданной с применением зрелых технологических норм. Тогда как прогрессивные техпроцессы требуют больших усилий для восстановления поставок.

Его слова можно трактовать так, что в случае с бюджетными чипами вопрос дефицита не стоит так остро и чипмейкеры способны удовлетворить спрос на них. Скорее всего речь идет об аппаратных платформах, создаваемых с применением техпроцесса не выше 12-нанометров. Например, тот же Snapdragon 460 производится по нормам 14-нм техпроцесса. А вот в случае с 5-нм и 7-нм техпроцессами чипмейкерам требуется больше усилий и ресурсов, чтобы вернуться на прежний уровень производства и удовлетворить спрос.

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Источник: reuters