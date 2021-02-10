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Где скачать обои Xiaomi Mi 11 Ultra и Xiaomi Mi Mix Fold

Неделю назад состоялась премьера флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra и первого складного смартфона компании Xiaomi Mi Mix Fold. Новые устройства не только про технологии, но и новые стильные обои.

Вот так выглядят обои для Xiaomi Mi 11 Ultra:

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Всего флагман получил шесть разделов статичных обоев разрешением 3200х1440 точек (соотношение 20:9): геометрия (4), динамическая туманность (3), естественная текстура (7), минималистический пейзаж (7), Марс (4) и черно-белые (4).

Ресурс XDA Developers благородно поделился ссылкой на обои, которые могут установить на свои смартфоны все желающие.

Скачать обои Xiaomi Mi 11 Ultra

А вот такие обои украшают Xiaomi Mi Mix Fold:

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И вот вам ссылка на их скачивание: Скачать обои Mi MIX Fold

Обои для складного мобильника также разделены по группам, где большинство статических изображений и только 3 — живые обои. Некоторые из них предлагают разрешение 2480х1860 точек (соотношение 3:4), а прочие — 2520х2520 (соотношение 1:1).

Напомним, что Xiaomi Mi Mix Fold оснастили 8,1-дюймовым гибким дисплеем разрешением 2480х1860 точек, вторым экраном диагональю 6,52 дюйма разрешением 2520х840 пикселей. Имеется платформа Snapdragon 888, 12/16 Гб оперативки, флеш-память 256/512 Гб, аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой и тройной камерой 108 Мп + 13 Мп + 8 Мп.

Xiaomi Mi 11 Ultra интересен, прежде всего, тем, что он получил дополнительный 1,1-дюймовый AMOLED-экран, батарейку на 5000 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядками на 67 Вт, камерой 50 Мп + 48 Мп + 50 Мп + ToF, а также защиту IP68.

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Источник: xda-developers