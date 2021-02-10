Скачай обои для Google Pixel 6 на свой смартфон

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Обои для Pixel 6 появились до анонса самого смартфона

Внезапно на днях Google поделилась фоточками и подробностями о Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Собственно компания подтвердила, что новинки будут выглядеть именно так, как их показали на ранних рендерах от инсайдеров и получат фирменную систему на чипе Tensor. Озвучивать прочие подробности компания не стала, приберегая их до осеннего релиза.

До анонса еще достаточно много времени, но уже сейчас вы можете получить частичку Pixel на свой смартфон. Благодаря изданию XDA Developers в сеть слили обои для Pixel 6. Сама коллекция насчитывает 12 картинок, где каждая из них разрешением 3120х1440 пикселей. Обращает на себя внимание то, что обои созданы так, чтобы максимально органично обыграть отверстие под фронтальную камеру, расположенное по центру верхней части дисплея. Учтите этот факт, ведь найдутся те, кому не понравится мозолящая глаз черная точка на дисплее.

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О самом Google Pixel 6 известно, что получит дисплей диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Для старшей модели Pixel 6 Pro приготовили 6,7-дюймовый 120-герцовый экран и его разрешение составило QuadHD+. Основная камера в «прошке» будет тройной и один из датчиков должен быть телеобъективом с 4-кратным оптическим увеличением. Базовый же Pixel получит два сенсора, где один основной и есть ультраширик.

Скачать обои для Pixel 6

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Источник: xda developers