Складной Huawei Mate Xs и бесплатно не нужен

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Не все оценили бесплатный дар в виде Huawei Mate Xs

На вторичном рынке смартфонов в Китае случился всплеск предложений Huawei Mate Xs. Большое количество владельцев этого складного смартфона вдруг изъявили желание расстаться с ним и подыскивают для них новых хозяев. А бум предложений произошел не по вине Huawei или каких-то проблем с устройствами. Здесь вмешалась в дело компания Tencent и ее работники.

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Как оказалось, в честь празднования 2-летия со дня основания подразделения Tencent PCG компания решила щедро вознаградить своих сотрудников, а заодно и поддержать Huawei. Она закупила 10 тысяч экземпляров Huawei Mate Xs на общую сумму около $25 млн, которые и были благополучно розданы сотрудникам компании в качестве подарков.

Но далеко не все оценили широкий жест компании и посчитали целесообразным оставить новинки себе в пользование. Многие решили немного подзаработать и взялись продавать Huawei Mate Xs на вторичном рынке. А учитывая то, что этот смартфон в дефиците в Китае, то они еще и взвинтили цену на него. Так, есть те, кто запросил в 2,5 раза больше, чем стоит складной мобильник в официальном магазине компании. Скольким из них в итоге удалось заработать на перепродаже Huawei Mate Xs не сообщается.

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Источник: scmp