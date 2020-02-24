Представлен Huawei Mate Xs: еще мощнее, быстрее, надежнее и дороже

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Ровно год назад на MWC 2019 компания Huawei стала главным возмутителем спокойствия, и ее презентация стала одной из самых интересных на выставке. А все благодаря складному смартфону Huawei Mate X. Прошел год, и история повторяется.









Сегодня состоялся анонс Huawei Mate Xs — усовершенствованной версии первого устройства компании с гибким дисплеем. Правда, в этот раз обошлось без столпотворения народа, релиз прошел в режиме видеоконференции.





Huawei вновь не стала озвучивать точную дату старта продаж нового смартфона, но с ценой на него она уже определилась — 2499 евро.





Если говорить об отличиях новинки от Mate X, то они коснулись дисплея, шарнирного механизма, аппаратной платформы и камер. Смартфон получил гибкий 8-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2480х2220 пикселей, который на этот раз защищает двухслойная полиамидная пленка и она на 80% прочнее однослойной. Компания утверждает, что использование такого покрытия позволяет увеличить общее сопротивление экрана без ущерба для яркости и насыщенности цветов.





На этот раз смартфон работает на чипсете Kirin 990 5G, обладает 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. А еще уделили внимание повышению надежности и долговечности петель шарнирного механизма. Производитель утверждает, что для их изготовления применили жидкий сплав на основе циркония для повышения прочности.





Фронтальной камеры в привычном понимании нет и ее функции делегировали основной с четырьмя датчиками изображения: 40 Мп (f/1.8) + 16 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 8 Мп (телеобъектив, f/2.4, 3-кратный оптический зум) + ToF.





Huawei Mate Xs обладает слотом для двух симок, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 55 Вт, фирменной оболочкой EMUI 10.0.1 на основе Android 10. Сервисов Google тут нет, поэтому смартфон полностью полагается на фирменный магазин App Gallery и HMS.





Источник: theverge.com







