Сколько устройств работают под управлением HarmonyOS

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Новый рубеж для HarmonyOS: 30 млн устройств

Из-за санкций Huawei сильно отбросило назад и нет предпосылок, что в ближайшее время ситуация улучшится. Но компания существует и путем титанических усилий продолжает бороться за место под солнцем. Она в спешном порядке создала свою операционную систему HarmonyOS, где за основу взяли открытый код Android без сервисов Google и начали поверх нее ваять что-то свое.

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Насколько успешно, еще предстоит разобраться подробнее. А сейчас компания продолжает рапортовать, что все больше устройств переходят на HarmonyOS. Так, по состоянию на 8 июля уже больше 30 млн гаджетов работают под управлением операционной системы от Huawei. Напомним, что для самой себя компания установила план в 300 млн гаджетов до конца года, которые должны работать на базе Harmony OS. Причем треть из них должны быть от сторонних компаний.

Есть предпосылки, что план будет выполнен, но за счет устройств, доступных на рынке Китая. Компании еще предстоит много работы, чтобы аппараты с HarmonyOS не только все активнее начали появляться за пределами Китая, но и прижились так.

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Не менее важно Huawei доказать, что они действительно создали новую систему. На данном этапе все выглядит как попытка переиначить Android с HMS, позаимствовав ряд решений у iOS. Больше похоже, что это система на время, чтобы пережить бурю. Сейчас у нее нет предпосылок стать лучше Android, но в будущем все может измениться.

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Источник: ithome