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Сколько устройств работают под управлением HarmonyOS

10.07.2021 354 0

Новый рубеж для HarmonyOS: 30 млн устройств

Из-за санкций Huawei сильно отбросило назад и нет предпосылок, что в ближайшее время ситуация улучшится. Но компания существует и путем титанических усилий продолжает бороться за место под солнцем. Она в спешном порядке создала свою операционную систему HarmonyOS, где за основу взяли открытый код Android без сервисов Google и начали поверх нее ваять что-то свое.

 

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Насколько успешно, еще предстоит разобраться подробнее. А сейчас компания продолжает рапортовать, что все больше устройств переходят на HarmonyOS. Так, по состоянию на 8 июля уже больше 30 млн гаджетов работают под управлением операционной системы от Huawei. Напомним, что для самой себя компания установила план в 300 млн гаджетов до конца года, которые должны работать на базе Harmony OS. Причем треть из них должны быть от сторонних компаний.

 

Сколько устройств работают под управлением HarmonyOS – фото 1

 

Есть предпосылки, что план будет выполнен, но за счет устройств, доступных на рынке Китая. Компании еще предстоит много работы, чтобы аппараты с HarmonyOS не только все активнее начали появляться за пределами Китая, но и прижились так.

 

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Не менее важно Huawei доказать, что они действительно создали новую систему. На данном этапе все выглядит как попытка переиначить Android с HMS, позаимствовав ряд решений у iOS. Больше похоже, что это система на время, чтобы пережить бурю. Сейчас у нее нет предпосылок стать лучше Android, но в будущем все может измениться.

 

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Источник: ithome

HarmonyOS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.07.2021

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Сколько устройств работают под управлением HarmonyOS