Сколько запросят за Xiaomi Mi 10T Pro? Есть информация

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Xiaomi Mi 10T Pro может стоить почти двое дешевле Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi готовится представить Mi 10T и Mi 10T Pro, которые должны позиционироваться как субфлагманы в средне-высоком ценовом сегменте. Новинки обещают получиться любопытными и подойдут тем, кому нравится титульная серия Xiaomi Mi 10, но при этом они не готовы отдавать приличные суммы за избыточный для них функционал.

Достаточно известный и авторитетный инсайдер Ишан Агарвал сообщил, что в скором времени на рынок Индии должен выйти смартфон, который будет базироваться на чипе Snapdragon 865 и получит 108-мегапиксельный датчик в основной камере. Стоить такой аппарат должен $476 и источник предположил, что речь идет о Xiaomi Mi 10T Pro.

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По более ранним сведениям смартфон должен предложить OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, тройную тыльную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой. Одной из отличительных черт Xiaomi Mi 10T от «прошки» станет главный датчик на 64 Мп на тыльной стороне.

По слухам, в перспективе компания должна представить Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Первые две модели будут преемниками Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, тогда как лайт-версия будет стоять особняком и о ней нет никакой информации.

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Источник: twitter