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Сколько запросят за Xiaomi Mi 10T Pro? Есть информация

31.08.2020 499 0

Xiaomi Mi 10T Pro может стоить почти двое дешевле Xiaomi Mi 10 Pro

 

Xiaomi готовится представить Mi 10T и Mi 10T Pro, которые должны позиционироваться как субфлагманы в средне-высоком ценовом сегменте. Новинки обещают получиться любопытными и подойдут тем, кому нравится титульная серия Xiaomi Mi 10, но при этом они не готовы отдавать приличные суммы за избыточный для них функционал.

 

Сколько запросят за Xiaomi Mi 10T Pro? Есть информация – фото 1

 

Достаточно известный и авторитетный инсайдер Ишан Агарвал сообщил, что в скором времени на рынок Индии должен выйти смартфон, который будет базироваться на чипе Snapdragon 865 и получит 108-мегапиксельный датчик в основной камере. Стоить такой аппарат должен $476 и источник предположил, что речь идет о Xiaomi Mi 10T Pro.

 

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По более ранним сведениям смартфон должен предложить OLED-экран с частотой обновления 144 Гц, тройную тыльную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой. Одной из отличительных черт Xiaomi Mi 10T от «прошки» станет главный датчик на 64 Мп на тыльной стороне.

 

Сколько запросят за Xiaomi Mi 10T Pro? Есть информация – фото 2

 

По слухам, в перспективе компания должна представить Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Первые две модели будут преемниками Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, тогда как лайт-версия будет стоять особняком и о ней нет никакой информации.

 

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Источник: twitter

Xiaomi Mi 10T Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.08.2020

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Сколько запросят за Xiaomi Mi 10T Pro? Есть информация