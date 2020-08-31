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Расцветки индийской версии Redmi K30 5G появились в Сети до официальной презентации

31.08.2020 303 0

Xiaomi подогревает интерес к индийской презентации Redmi K30 5G – теперь мы знаем о цветах новинки.

 

Китайский Redmi K30 5G

 

Еще в декабре 2019 года «дочка» Xiaomi Redmi объявила о выпуске 5G-версии смартфона Xiaomi Redmi K30 в Китае, и он поступил в продажу в начале этого года. Несмотря на то, что смартфон уже сложно считать свежим, компания не планирует заканчивать его производство.

 

Недавно устройство получило одобрение бюро BIS в Индии, что намекает на скорый запуск продаж Redmi K30 5G на территории этой страны, и, возможно, других рынках. Это подтвердил и известный инсайдер Ишан Агарвал, параллельно раскрыв варианты расцветки и модификации Redmi K30 5G для рынка Индии.

 

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Расцветки K30 5G в Индии

 

Согласно данным Агарвала, Redmi K30 5G для Индии будет доступен в двух цветовых вариантах: Морозно белый и Туманно фиолетовый. В магазины могут поступить следующие варианты оперативной и постоянной памяти: 6 Гб/64 Гб, 6 Гб/128 Гб и 8 Гб/128 Гб. Напомним, что в Китае Redmi K30 5G также доступен с набором памяти 8 Гб/256 Гб.

 

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Остальные характеристики останутся неизменными. Redmi K30 5G оснащен 6,67-дюймовым Full HD+ IPS-дисплеем с двумя отверстиями для фронтальных камер на 20 и 2 Мп. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц.

 

На задней панели Redmi K30 5G расположена 64-мегапиксельная основная камера Sony IMX686, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 5-мегапиксельный объектив для макросъемки и 2-мегапиксельный портретник.

 

Плюсом, по сравнению с обычным K30, который выпускается в Индии под именем Poco X2, станет процессор – вместо Snapdragon 730G пользователи получат Snapdragon 765G. Смартфон питает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

 

Ценник на устройство, к сожалению, неизвестен.

 

K30 в мятном цвете

 

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Источник: pricebaba.com

Xiaomi Redmi Redmi K30 Poco X2
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 31.08.2020

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Расцветки индийской версии Redmi K30 5G появились в Сети до официальной презентации