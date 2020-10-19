Следующий iPhone 13 может получить то, чего фанаты Apple ждут уже несколько лет

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Новые утечки показывают, что Apple все еще может удивить новым поколением iPhone в следующем году.

iPhone 12 вышел совсем недавно, но это не останавливает инсайдеров от своей привычной работы. Тем более что всем прекрасно известно, что разработка iPhone следующего поколения начинается сразу после презентации новых флагманов компании.

Еще перед презентацией iPhone X ходило множество слухов о том, что будущий смартфон компании будет оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев, который позволит Apple воплотить полноэкранный дизайн и избавиться от кнопки «Домой». Однако на мероприятии Apple огорчила практически всех, показав новую технологию Face ID.

Интересно, что теперь, когда многие используют маски, Face ID стал гораздо более неудобной вещью, чем был раньше. Что навеяло на появление новых слухов.

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Инсайдер с ником L0vetodream, в основном, рассказывающий про новинки от Apple, поделился в своем Твиттере интересной информацией. Его твит гласит следующее «MESA uts для iPhone». Для непосвященого – это набор слов. Но известно, что Mesa - это кодовое имя Touch ID, а «uts» может означать «под экраном» («under the screen»).

В прошлом месяце Apple показали, что компания не отказалась от технологии Touch ID, добавив в новый iPad Air тот самый датчик отпечатков пальцев.

Учитывая наличие слухов о новых разработках Apple для своих смартфонов, вариант с добавлением датчика отпечатков пальцев под дисплеем может быть реальностью. Например, несколько несвязанных друг с другом утечек уже показали, что Apple работает над iPhone без «вырезов», то есть «фронталка» будет установлена под экраном.

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Если компания сможет установить селфи-камеру под дисплеем, то вернуть Touch ID под него же – плевое дело. Осталось дождаться 2021 года.

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Источник: TechRadar



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