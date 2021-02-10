Следующий Vivo NEX будет монстром производительности

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Vivo NEX нового поколения предложит самую мощную платформу от Qualcomm

Vivo не скрывает планов выпустить NEX следующего поколения. Глава компании ранее подтвердил, что премьера новинки состоится в первом квартале следующего года. Предположительно, смартфон получит название Vivo NEX 5 и компания пропустит цифру 4 в нумерации устройств линейки из-за суеверий. В Китае четверка созвучна со словом смерть.

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Сегодня пришло сообщение, что аппаратной основой смартфона станет флагманский чип Snapdragon 898. Ходят слухи, что процессор будет сходить с конвейра Samsung и создан с применением 4-нанометровой технологии. Он получит три кластера ядер, где один займет одно ядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц. Второй кластер отведен под три ядра Cortex-A710 и третий — квартет ядер Cortx-A510. Графическая подсистема будет представлена Adreno 730.

Новую топовую платформу от Qualcomm также получит линейка суббренда — iQOO 9. Кстати, по слухам в следующем году iQOO может объявить о своей независимости. Должна Vivo выпустить и свой первый складной смартфон, премьера которого должна пройти до конца нынешнего года.

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Источник: sparronews