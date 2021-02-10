Следующий Vivo NEX будет монстром производительности
Vivo NEX нового поколения предложит самую мощную платформу от Qualcomm
Vivo не скрывает планов выпустить NEX следующего поколения. Глава компании ранее подтвердил, что премьера новинки состоится в первом квартале следующего года. Предположительно, смартфон получит название Vivo NEX 5 и компания пропустит цифру 4 в нумерации устройств линейки из-за суеверий. В Китае четверка созвучна со словом смерть.
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Сегодня пришло сообщение, что аппаратной основой смартфона станет флагманский чип Snapdragon 898. Ходят слухи, что процессор будет сходить с конвейра Samsung и создан с применением 4-нанометровой технологии. Он получит три кластера ядер, где один займет одно ядро Cortex-X2 с пиковой частотой 3,0 ГГц. Второй кластер отведен под три ядра Cortex-A710 и третий — квартет ядер Cortx-A510. Графическая подсистема будет представлена Adreno 730.
Новую топовую платформу от Qualcomm также получит линейка суббренда — iQOO 9. Кстати, по слухам в следующем году iQOO может объявить о своей независимости. Должна Vivo выпустить и свой первый складной смартфон, премьера которого должна пройти до конца нынешнего года.
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Источник: sparronews
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