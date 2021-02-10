Слили ключевые характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra

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Мощное железо, емкая батарейка, отличный звук и защита от воды — все это черты Xiaomi Mi 11 Ultra

Завтра состоится презентация Xiaomi Mi 11 Ultra. Это будет уберфлагман компании, нашпигованный технологиями. Новинка готовится вступить в противостояние с текущими лидерами. И производитель основательно подготовился к этому. В смартфоне будет все, что должно быть у настоящего флагмана 2021 года, включая водозащиту IP68, супербыструю зарядку и мощное железо.

Насколько попытка окажется успешной, оценим позже и многое будет зависеть от цены на Xiaomi Mi 11 Ultra, а также появления его на глобальном рынке. А вот, ключевые характеристики флагмана известны уже сейчас. За день до релиза в сеть слили основные спецификации смартфона.

В частности, упоминается 120-герцовый дисплей разрешение QuadHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч, стереодинамики, настроенные Harman/Kardon, и, конечно же, чип Snapdragon 888. Характеристики предсказуемые и основные новации приготовили в области типа батарейки, скорости зарядки и камеры. Уже известно, что в основной камере задавать тон будет 50 Мп датчик Samsung GN2, а также 8 Мп телеобъектив с поддержкой 120-кратного цифрового зума.

Напомним, что помимо Xiaomi Mi 11 Ultra завтра состоится премьера Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Youth Edition, а также складного смартфона серии Mi Mix и фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6.

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Источник: xiaomiui