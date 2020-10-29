Sony обновили приложение PlayStation перед выходом консоли на рынок

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Японская компания решила выкатить большое обновление приложения PlayStation для Android и iOS.

Производители консолей в лице Sony и Microsoft решили «под шумок» обновить приложения, предназначенные для более удобного управления приставки с вашего мобильного устройства.

Sony решила не мелочиться и провела крупное обновление. Мобильное приложение для Android и iOS порадует фанатов не только новым внешним видом, но и новыми возможностями.

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Компания понимает, что геймеры не используют консоль исключительно для запуска игр. Современные приставки позволяют общаться с друзьями, проводить соревнования с другими игроками, а многие используют консоль как медиакомбайн. Новое приложение PlayStation поможет сделать общение еще более удобным: программисты добавили возможность голосового чата до 15 человек. Теперь устраивать совместные прохождения как никогда удобно.

Также благодаря новой версии приложения вы будете оставаться в курсе последних событий в мире гейминга, а также новостей PlayStation, будь то обновления в блогах коммьюнити, разработчиков, ну, и мониторинг появления новых игр. Также с помощью встроенного в приложение Магазина вы сможете покупать игры и загружать их на PS4 или PS5, даже не прикасаясь к консоли.

Наконец, помимо удаленной загрузки, вы сможете удаленно запускать игры на PS5. Также вам будет доступна дистанционное управление памятью консоли, если на ней не хватает места, и вы находитесь вне дома.

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Источник: cNet



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