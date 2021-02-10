Слухи. MatePad Pro 2 также может быть анонсирован вместе с Huawei P50 на презентации в апреле

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Возможно, 17 апреля мы увидим не только Huawei P50, а и планшет MatePad Pro 2﻿

Мы уже сообщали вам раннее, что, по слухам, Huawei готовит презентацию смартфонов линейки P50 на 17 апреля. До этого в сети была информация о планах компании выпустить новый планшет в этом году. Сегодня в сети усиленно обсуждают возможные планы представить нам эти устройства в один день, на одной презентации.

Сообщается, что Huawei может форсировать события и презентовать свой MatePad Pro 2 уже в апреле, хотя до этого слухи указывали на второе полугодие 2021 года.

Интересно узнать - Huawei планирует нам просто показать планшет и назвать квартал, в котором он поступит в продажу или они реально уже готовы реализовывать в продаже новые планшеты этой весной? Также пока не ясно как обстоит дела у Harmony OS для планшетов. Тем интереснее нам ждать анонса.

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Напомним, что MatePad Pro 2 может быть топовым планшетом на базе Kirin 9000 и с 12,6-дюймовым OLED дисплеем от Samsung. Также инсайдеры обещали нам вторую модель с LCD дисплеем на 12,2-дюйма и с упрощенной аппаратной платформой. Помимо этого сообщалась емкость батареи – 7250 мАч и поддержка быстрой зарядки на 40 Вт. К сожалению, пока это все слухи в отношении данных моделей.

Если презентация будет скоро, у нас есть все шансы получить дополнительную порцию утечек.

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Источник: news.mydrivers.com﻿