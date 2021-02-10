Смартфон Coca-Cola в скором времени может стать реальностью

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ColaPhone праздник приближается... Похоже, в скором времени у нас может появиться смартфон Coca-Cola, который станет очередным "очень ожидаемым" представителем растущего количества кроссоверов на Android. Несколько аккаунтов в Твиттере поделились пресс-рендером смартфона Coca-Cola, но впервые, кажется, эта утечка произошла от достаточно авторитетного распространителя информации @UniverseIce. Несмотря на то, что Coca-Cola очень напоминает виниловую оболочку, нанесенную на существующее устройство, похоже, что Coca-Cola впервые сотрудничает над проектом смартфона. Здесь вы найдете очень первый взгляд в целом новый #ColaPhone ! Maybe Coca-Cola will cooperate with top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0 — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2023 ﻿ На протяжении многих лет мы наблюдали действительно громкие партнерства между брендами, в частности такие, как впечатляющий Cyberpunk 2077 OnePlus 8T , Dragon Ball Z Realme GT NEO 3 , Galaxy Z Flips на тему Покемонов, а также множество других, предлагающих что-то действительно уникальное. Coca-Cola – это огромная корпорация, поэтому увидеть их брендинг на смартфоне было бы так же интересно. ﻿ ﻿

Непонятно, какой именно производитель смартфонов Android отвечает за сотрудничество Coca-Cola. Однако, eagled-eyed намекает, что это может быть ребрендинг Realme 10 Pro, являющийся телефоном среднего класса. Он имеет 6,7-дюймовый 120 Гц IPS ЖК-дисплей, процессор Snapdragon 695, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 108 МП основную камеру, а также аккумулятор на 5000 мАч.





Мы знаем, что серия Realme 10 была выпущена с предварительно установленной ОС Android 13, и если они стоят за смартфоном Coca-Cola, то надеемся, что он будет оснащен уникальным софтом, чтобы укрепить это партнерство с брендом. Сколько он будет стоить, неизвестно, но он может утолить жажду потенциальных покупателей, ищущих дешевый смартфон Android.

Источник: 9to5google.com