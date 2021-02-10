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Смартфон Coca-Cola в скором времени может стать реальностью

25.01.2023 25 0

Непонятно, какой именно производитель смартфонов Android отвечает за сотрудничество Coca-Cola. Однако, eagled-eyed намекает, что это может быть ребрендинг Realme 10 Pro, являющийся телефоном среднего класса. Он имеет 6,7-дюймовый 120 Гц IPS ЖК-дисплей, процессор Snapdragon 695, 6/8/12 ГБ оперативной памяти, 108 МП основную камеру, а также аккумулятор на 5000 мАч.


Мы знаем, что серия Realme 10 была выпущена с предварительно установленной ОС Android 13, и если они стоят за смартфоном Coca-Cola, то надеемся, что он будет оснащен уникальным софтом, чтобы укрепить это партнерство с брендом. Сколько он будет стоить, неизвестно, но он может утолить жажду потенциальных покупателей, ищущих дешевый смартфон Android.

 

Источник: 9to5google.com

ColaPhone
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 25.01.2023

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Смартфон Coca-Cola в скором времени может стать реальностью