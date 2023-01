Смартфон Coca-Cola в скором времени может стать реальностью

Похоже, в скором времени у нас может появиться смартфон Coca-Cola, который станет очередным "очень ожидаемым" представителем растущего количества кроссоверов на Android. Несколько аккаунтов в Твиттере поделились пресс-рендером смартфона Coca-Cola, но впервые, кажется, эта утечка произошла от достаточно авторитетного распространителя информации @UniverseIce. Несмотря на то, что Coca-Cola очень напоминает виниловую оболочку, нанесенную на существующее устройство, похоже, что Coca-Cola впервые сотрудничает над проектом смартфона.

Здесь вы найдете очень первый взгляд в целом новый #ColaPhone ! Maybe Coca-Cola will cooperate with top smartphone brand. Can you guess which brand it will be? pic.twitter.com/6ieXvVTTH0