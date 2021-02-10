Смартфон Redmi Note 13 Pro 5G: самые тонкие рамки и 200 Мп всего за 8 410

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Почти идеальный бюджетник!

Мы знаем, как вы любите смартфоны по сладким ценам, а если это смартфоны от Redmi, это еще больше подогревает интерес. Сегодняшний наш гость – Redmi Note 13 Pro 5G.

Смартфон выполнен в современном дизайне с плоскими гранями и дополняется тончайшими рамками вокруг дисплея в своем классе. Note 13 Pro хотя и выполнен из пластика, но очень приятен на ощупь.

Redmi Note 13 Pro 5G получил OLED-дисплей 6,67" с разрешением 1.5К и частотой обновления 120 Гц. Экран очень приятен глазу и поэтому подойдет любому. Качество изображения на высоте, а это значит, что просматривать контент на смартфоне действительно классно где бы вы ни были: на пляже в летнюю погоду или в холодный морозный вечер.

Процессор здесь свежий Snapdragon 7s Gen 2, он немного уступает своим старшим братьям, но все равно хорошо себя показывает в эксплуатации.

Основная камера на потрясающей 200 Мп с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией достаточно новая в этом сегменте, что показывает существенный прирост фотовозможностей. Кроме этого присутствует сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макро на 2 Мп. Фронтальная камера стандартно на 16 Мп.

Смартфон получил батарею на 5100 мАч и быструю зарядку в 67 Вт (с 0 до 100% всего за 44 минуты).

В целом устройство очень интересное и качественное. Он является воплощением всего лучшего за адекватные деньги. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Redmi Note 13 Pro 5G 8/128 Гб - от 8 410,75 грн ($220)

Подробный обзор на смартфон можно посмотреть по ссылке:

Обзор Xiaomi Redmi Note 13 Pro – у этого смартфона нет конкурентов!﻿

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