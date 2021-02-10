У смартфонов Samsung, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, проблемы с активацией

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Нашли деньги на «серый» Samsung — будьте готовы платить и за разблокировку

После начала войны в Украине, случился массовый исход иностранных компаний из России. Такие гиганты как Samsung и Apple поставили на паузу ввоз новых устройств в эту страну. На фоне происходящего чиновники заговорили о необходимости параллельного импорта электроники, который в итоге и заработал в мае. Минпромторг утвердил список компаний, чьи товары можно ввозить в Россию без разрешения владельца марки.

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При сером импорте исключили важное звено — производителя. Продукцию приобретают в третьих странах и затем ввозят в Россию. Но, как оказалось, у этой схемы есть слабое место. Выяснилось, что каждый пятый смартфон Samsung, ввезенный по схеме параллельного импорта, невозможно активировать в России. Чтобы девайс активировать, необходимо установить SIM-карту той страны, для которой он предназначен. Одной симки недостаточно, нужно еще и совершить звонок с нее.

Со своей стороны Samsung заявила, что практика залочености смартфонов для определенного рынка (или оператора) стала нормой для компании при работе в целом ряде стран. При этом южнокорейский гигант готов разблокировать гаджет, ввезенный в Россию, но за это он требует солидную сумму — 5000 рублей. Помимо дороговизны услуги еще стоит учитывать то, что сама процедура получения кода региональной разблокировки займет две недели с момента подачи заявления в официальный сервисный центр компании.

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О проблеме с блокировкой «серых» смартфонов Samsung сообщил изданию «Известия» аналитик Mobile Research Group. По его данным, в мае было ввезено 45-50 тысяч мобильных устройств, из которых у 20% наблюдалась проблема с разблокировкой. По словам источника, столкнуться с залоченным смартфоном Samsung можно в любом салоне крупнейшей торговой сети. Похоже, что недобросовестные импортеры прикупили по дешевке партию устройств, предназначенные для конкретного сотового оператора за рубежом.

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Источник: известия