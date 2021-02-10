Согласно утечкам, Redmi K40 будет тонким и автономным

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Стали известны габариты Redmi K40 ﻿

За последние пару дней у нас была серия свежих новостей про ожидаемые новинки от Redmi – линейку Redmi K40. Мы узнали, что презентация смартфона будет 25 февраля. Мы делились первыми утечками с сертификации аппарата, а буквально вчера показали первые живые фотографии.

Что еще можно добавить? Сегодня стали известны габариты смартфона, а также емкость его аккумулятора. Тут есть чему удивляться.

Инсайдерам удалось узнать размеры будущего Redmi K40, они составляют 163,7х76,4х7,8 мм. Предлагаем обратить внимание на толщину смартфона –всего 7,8 мм. При этом нам обещают батарею на 4500 мАч. Надо признать, что это очень хорошие показатели для такого тонкого устройства. Если так и будет, то производитель сможет угодить сразу двум группам покупателей: тем кто хочет тонкий и аккуратный смартфон, а также тем кому важна автономность смартфона.

Размер косвенно подтверждает, что, скорее всего нас ждёт FHD+ дисплей на 6,67-дюймов.

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Осталось дождаться подтверждения и уточнения всех спецификаций, и узнать цену на эти новинки.

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Источник: news.mydrivers.com﻿